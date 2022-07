Vitinho chega e dá a vitória ao Arouca em jogo de preparação

No encontro disputado em Arouca, o avançado Vitinho e o médio Oriol Busquests foram lançados no onze inicial de Armando Evangelista depois de terem sido anunciados como os mais recentes reforços

O extremo brasileiro Vitinho marcou o único golo da vitória do Arouca diante do Feirense, em jogo de preparação, no mesmo dia em que foi apresentado como reforço.

No encontro disputado em Arouca, o avançado Vitinho e o médio Oriol Busquests foram lançados no onze inicial de Armando Evangelista depois de terem sido anunciados como os mais recentes reforços dos arouquenses.

Zubas, Bogdan Milovanov, Rafael Fernandes, Opoku, Kizza, Yaw Moses, Pedro Moreira, Antony e Arsénio são os restantes jogadores que alinharam de início, numa partida que contou ainda com a participação de João Valido, de Arruabarrena, Basso, Tiago Esgaio, David Simão, Ismaila Soro, Alan Ruiz, Bukia e Bruno Marques.

Ainda esta manhã, o Arouca saiu derrotado do jogo de preparação com o FC Porto B no Olival, por 5-1, e durante a tarde apresentou os dois mais recentes reforços, que elevaram o número de contratações neste defeso para 12.

A equipa da Serra da Freita vai partir para estágio de seis dias no Luso no domingo para preparar a próxima temporada na I Liga que arranca com uma deslocação ao Estádio da Luz, diante do Benfica, no dia 5 de agosto.