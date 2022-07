Vitinho chega do Corinthians para o Arouca: "Procurei informar-me junto do Antony"

Vitinho é a 11.ª contratação da formação de Armando Evangelista

O brasileiro Vitinho é o novo reforço do Arouca para os próximos três anos, mais um de opção, na primeira aventura europeia do extremo formado no Corinthians.

"Quando soube do interesse do Arouca, procurei informar-me mais sobre o clube junto do Antony. Era um objetivo meu entrar na Europa e sei que o Arouca é uma boa opção para começar. Falamos de uma vila tranquila, com muitos jogadores jovens e a querer mostrar trabalho. Procuro ser mais um a ajudar", disse, em declarações às redes sociais do clube.

O futebolista, de 22 anos, foi internacional jovem pela canarinha, conquistou o campeonato sul-americano em sub-15 e sub-17 e, na última época, esteve cedido ao Vasco da Gama, do segundo escalão brasileiro.

"Portugal é desafiante por ser um campeonato que exige muito tecnicamente, além de ser bastante competitivo. Ainda assim, procurarei adaptar-me o mais rápido possível. Para esta temporada só quero conseguir ser o melhor possível. O objetivo passa por fazer uma boa temporada, tranquila, sempre melhor que a anterior", apontou.

Vitinho é a 11.ª contratação da formação de Armando Evangelista depois das chegadas dos guarda-redes Ignacio de Arruabarrena e João Valido, dos defesas Tiago Esgaio (empréstimo), Bogdan Milovanov, Jerome Opoku, Rafael Fernandes e Mustafa Kizza, dos médios Morlaye Sylla e Ismaila Soro e do avançado Rafa Mújica.