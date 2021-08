Uma ilação positiva no Arouca: "Se isto não é recorde, andará muito perto"

A análise de Armando Evangelista, treinador do Arouca, à derrota da sua equipa no reduto do Benfica, por 2-0.

Superioridade do Benfica: "Jogar de igual para igual não era a tarefa mais fácil do mundo e a jogar com menos um tornou-se num fardo muito mais pesado. De qualquer forma, parece-me evidente o domínio e a supremacia do Benfica, mas parece-me também evidente a organização e aquilo que os jogadores do Arouca deixaram em campo. Acabámos por valorizar a vitória do Benfica, que não deixa dúvidas, pela forma e pela nossa organização porque uma organização defensiva como a que apresentámos hoje não é fácil, até porque não foi uma organização recorrendo à falta, ao anti-jogo. Salvo erro temos duas faltas no final do jogo. Se isto não é recorde andará muito perto disso. Demonstra a organização que tivemos."