Um mês de suspensão e 2040 euros de multa para Carlos Pinho: "Isto é um roubo"

Presidente do Arouca recebeu ordem de expulsão no jogo frente ao Gil Vicente (2-1), no sábado.

Carlos Pinho, presidente do Arouca, foi suspenso por um mês pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O dirigente recebeu ordem de expulsão por protestos e vai ter ainda de pagar 2040 euros de multa.

"Utilizou linguagem ofensiva e insultuosa esbracejando veementemente e gritando 'isto é um roubo' e 'isto é uma vergonha, o que estás a fazer ao Arouca é uma vergonha'", lê-se no relatório do árbitro Fábio Veríssimo.

O Arouca recebeu e venceu o Gil Vicente por 2-1, no sábado, numa partida referente à 28.ª jornada da Liga Bwin.