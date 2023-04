Triunfo em Famalicão alimenta o sonho europeu do Arouca

Equipa de Evangelista quebrou o enguiço de Famalicão, onde se estreou a vencer, e instalou-se no desejado quinto lugar. Há cinco jogos a pontuar, quatro deles sem sofrer golos, o Arouca chegou aos 41 pontos. Mais de metade da pontuação foi obtida nas 12 jornadas disputadas em 2023, num registo com apenas duas derrotas.

A vitória em Famalicão - a primeira de sempre - permitiu ao Arouca ascender ao quinto lugar da Liga Bwin, posição que dá acesso às competições europeias, palco em que marcou presença, pela primeira e única vez até ao momento, em 2016/17. Agora, a história pode repetir-se, mas, para isso, é preciso manter o bom momento.

No ano de 2023, e a contar só com os jogos do campeonato, o Arouca soma apenas duas derrotas - frente ao Benfica (3-0) e Braga (2-0) -, tendo no resto do percurso seis vitórias e quatro empates. Tudo somado, são 22 pontos em 12 jornadas, mais de metade da pontuação obtida até agora (41). No entanto, é preciso salientar que os bons resultados se devem, em parte, à consistência defensiva. Prova disso é que, nos último cinco jogos, o Arouca consentiu apenas um golo, que resultou no empate caseiro frente ao Paços de Ferreira. Tirando isso, os arouquenses trancaram a baliza a sete chaves, o que lhes permitiu somarem três vitórias nesse período, e uma delas frente ao V. Guimarães, adversário direto na luta por um lugar nas competições europeias.

No capítulo defensivo, o mérito também passa pelo guarda-redes Arruabarrena, que está há quatro jogos sem sofrer golos, uma vez que, por estar a cumprir castigo, ficou de fora do jogo frente aos pacenses. Contas feitas, em 22 jogos, o uruguaio esteve dez jornadas sem sofrer golos e, por isso mesmo, tem merecido a confiança de Evangelista, depois de um arranque de temporada em falso, fruto, também, do natural período de adaptação.

Segue-se, agora, o Marítimo, um adversário moralizado pela vitória diante do Boavista e que precisa urgentemente de pontos. No entanto, e para fazer valer o fator casa, os arouquenses lançaram, ontem, uma campanha nas redes sociais. Todos os estudantes, que apresentem o cartão escolar, podem assistir a este jogo gratuitamente.