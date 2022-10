Três grandes abatidos: só faltava o Sporting cair aos pés do Arouca

Depois das vitórias frente ao FC Porto e Benfica, na temporada 2015/16, agora foi a vez de o Sporting perder, pela primeira vez, contra a turma de Armando Evangelista



"Temos de estar num dia perfeito". Foram estas as palavras usadas por Armando Evangelista na antevisão do jogo com o Sporting. O treinador do Arouca estava consciente das dificuldades, mas queria, acima de tudo, deixar uma imagem diferente da que foi dada contra o Benfica (4-0), na Luz, e frente ao Braga (6-0), em casa. "A equipa está bem mais preparada para poder dar uma resposta diferente", garantiu. E mais do que garantir, provou. O Arouca venceu o Sporting com um golo solitário do capitão João Basso.

Mais do que perpetuar o bom momento da equipa - que não perde há seis jogos, incluindo a Taça de Portugal -, esta vitória também veio "matar um borrego", isto porque foi a primeira vez na história que os arouquenses venceram o Sporting. Este momento aconteceu no 13.º confronto entre as duas equipas, o 11.º a contar para a Liga Bwin. No passado, os leões haviam sido letais e somavam 12 triunfos, dez para o campeonato e dois para a Taça da Liga. No total de golos, a supremacia leonina era evidente, com 28 marcados e apenas seis sofridos, mas anteontem a história teve um novo capítulo e, desta vez, a favorecer o Arouca.

Na sexta participação na Liga Bwin, a equipa arouquense já pode dizer que venceu os três grandes, uma vez que na temporada 2015/16 tinha feito história: venceu o FC Porto e o Benfica. Contra os portistas, fez ainda o mais difícil, ao triunfar no Dragão, por 2-1, com dois golos de Walter González. Já diante dos encarnados, a vitória foi por 1-0, com o estatuto de visitado, com um golo de Roberto, logo no segundo minuto.

Como objetivo para esta temporada, o Arouca estabeleceu garantir a permanência, uma meta que na época passada foi alcançada apenas na reta final do campeonato. Dizer que esse objetivo está atingido é impossível e precoce, mas que a equipa de Armando Evangelista está no bom caminho, isso está. Pelo menos esta é já a participação na Liga Bwin com mais pontos à 11.ª jornada.

João Basso: o capitão que defende e decide

Imprescindível para Armando Evangelista, o central João Basso é o jogador com mais minutos no plantel do Arouca. À exceção do jogo com o Fontinhas, para a Taça de Portugal, em que foi substituído na reta final, o brasileiro disputou todos os minutos de todos os jogos da Liga Bwin e já soma dois golos, por sinal ambos decisivos: frente ao Santa Clara (2-1) e Sporting (1-0).