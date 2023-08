Daniel Ramos satisfeito com reforço: "Já seguia Cristo há dois anos"

Declarações de Daniel Ramos, no final do encontro com o Vizela (2-2)

Análise à partida: "Parece sina. Na segunda jornada, com competições europeias pelo meio, estivemos a perder, o que nos complicou bastante. A equipa soube estar na adversidade, mais uma vez. No 4x4x1 que optámos por deixar em campo [após a expulsão de Matías Rocha, aos oito minutos], com um lateral direito a central e um ala a lateral, arriscámos. A equipa teve um comportamento meritório e soube disfarçar a inferioridade numérica. Chegámos ao empate com mérito. Ao intervalo, havia justiça no resultado. Esperávamos grande desgaste na segunda parte. Vínhamos de um jogo intenso na quinta-feira e de uma viagem. Quis dar largura à equipa para termos mais hipóteses de entrar na grande área. Passámos a jogar com três defesas e cinco médios e tivemos mais solidez. A equipa não teve de correr tanto. Com a expulsão no Vizela [de Tomás Silva], percebemos que teríamos mais probabilidades de vencer o jogo. Tentámos encontrar os espaços certos com paciência, com ligações por dentro e chegámos ao 2-1. Acreditávamos que iríamos vencer na parte final, mas o jogo tem 90 minutos mais 10 de compensação. Temos de aceitar o empate. Estou satisfeito com a exibição. Os meus jogadores estão de parabéns pela forma como responderam à adversidade. A equipa começou a perceber o jogo quando estávamos em desigualdade. Foi um jogo bem conseguido frente a um Vizela que nos obrigou a trabalhar, num jogo rico do ponto de vista físico e tático."

Rendimento de Cristo González: "No mercado [de transferências], tentámos jogadores com irreverência à frente. São os jogadores de que gosto. Já seguia este jogador [Cristo González] há dois anos. Não consegui. Ainda bem que veio agora para ajudar [marcando o primeiro golo do Arouca], mas valorizo sobretudo o desempenho coletivo."