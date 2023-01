Treinador do Arouca avisa: "Não são 26 pontos que nos vão pôr confortáveis"

Redação com Lusa

O Arouca, sétimo classificado da Liga Bwin, com 23 pontos, recebe na sexta-feira o Portimonense, 12.º, com 20, às 19:00, sob arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, afirmou esta quinta-feira que deseja uma equipa "precavida" na receção ao Portimonense, da 17.ª jornada da Liga Bwin, antecipando que os algarvios queiram dar um "resposta forte" aos maus resultados recentes.

Em véspera do jogo que encerra a primeira volta do campeonato para o conjunto arouquense, na sexta-feira, o técnico alertou a equipa para a qualidade de um adversário que está a três pontos pontos na tabela classificativa (o Portimonense tem 20, face aos 23 do Arouca), apesar da atual sequência negativa de resultados na Liga Bwin, na qual a formação de Paulo Sérgio soma apenas um ponto nas últimas quatro jornadas.

"Espero um jogo complicado. Até porque a situação atual do Portimonense nos diz que o próximo jogo vai ser de um grau de dificuldade elevado. Nos últimos jogos, não tem pontuado como gostaria e vão querer dar uma resposta àquilo que têm sido os pontos conquistados. É uma equipa que está com 20 pontos e nós temos de estar precavidos e não nos deixarmos iludir pelos resultados recentes. Eles vão dar uma resposta forte e querer mostrar a sua força e qualidade", advertiu Evangelista, em conferência de imprensa.

Perante a perspetiva de poder bater o Portimonense e acabar a primeira volta próximo dos lugares de acesso às competições europeias, o treinador do atual sétimo classificado prefere manter a equipa em alerta, num campeonato em que "todas as equipas têm más fases".

"Quanto à pontuação, é óbvio que queremos muito ganhar este jogo, como quisemos o anterior e vamos querer o próximo. Queremos continuar a fazê-lo e a prolongar este bom momento o mais possível. Não são 26 pontos [pontuação caso o Arouca some uma vitória frente ao Portimonense] que nos vão pôr confortáveis. Nada é adquirido", sublinhou.

O empate frente ao Desportivo de Chaves (1-1) ditou a perda de Opoku e David Simão para a partida de sexta-feira, o primeiro por expulsão e o segundo por acumulação de amarelos, que se juntam a Mújica, Velásquez e Vitinho no elevado número de ausentes, algo que Evangelista desvaloriza.

"É óbvio que o David [Simão], o Opoku, o Vitinho, o Sema [Velásquez], o Rafa Mújica... todos eles limitam as opções. Qualquer treinador gostaria de ter todo o plantel disponível, mas isso de ter castigados e lesionados não acontece só no Arouca. Cabe-nos a nós procurar soluções dentro dos disponíveis e cabe-lhes aproveitarem a oportunidade que este tipo de situações lhes proporciona. São situações que não me tiram o sono nem dão dores de cabeça", disse.

O recém-contratado Benji Michel, extremo norte-americano oriundo do Orlando City (Estados Unidos), foi decisivo frente ao Desportivo de Chaves, ao ganhar a grande penalidade convertida pelo capitão João Basso, e o treinador elogiou o futebolista, que considera ser "um jogador inteligente, que assimila rápido", apesar de ter vindo de "uma realidade muito diferente".

