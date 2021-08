Treinador do Arouca aguarda mais reforços: "A não ser que haja uma hecatombe"

Armando Evangelista, treinador do Arouca

Redação com Lusa

Declarações de Armando Evangelista na antevisão ao jogo com o Famalicão.

O recém-promovido Arouca quer dar um "safanão" ao mau arranque na receção ao Famalicão na sexta-feira, no encontro da terceira jornada da Liga Bwin, que opõe duas equipas sem pontos, afirmou esta quinta-feira o treinador.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Armando Evangelista admitiu dificuldades neste início de temporada devido à "qualidade dos adversários" que encontrou, mas também por "tudo aquilo" que significa chegar à I Liga, em termos de adaptação e "alguns atrasos que houve e existem na chegada de alguns elementos", antes de abordar o encontro.

"Queremos pontuar. Sabemos o adversário que temos pela frente, nos últimos anos tem-se vindo a estruturar para ser uma certeza na I Liga e no futebol nacional, mas o Arouca também quer esse espaço, estamos a crescer e amanhã [sexta-feira] vai ser um jogo dificílimo. São duas equipas que não pontuaram e que tudo vão fazer para que isso aconteça. Queremos dar um "safanão" nisso, jogamos em casa e queremos começar a somar pontos", vincou.

Acerca do adversário, o técnico de 47 anos recordou a vitória por 2-0 em jogo de preparação, em julho, elogiou o trabalho de Ivo Vieira, que conseguiu um "final de época [passada] muito positivo" e salientou a intensidade, as "ideias bem cimentadas" e a "qualidade individual" do plantel.

"Sabemos que é uma equipa rápida, em termos de transições sai muito rápido, temos que nos preparar para isso mesmo. Tem as ideias bem presentes da sua forma de jogar. O nosso trabalho de casa foi feito, a semana de trabalho correu dentro dos parâmetros que esperávamos, por isso estamos preparados para as dificuldades que o Famalicão nos vai apresentar", apontou.

Nesse sentido, analisou também o último encontro dos famalicenses (derrota por 2-1 com o FC Porto), destacando a "capacidade de reagir a dois golos de desvantagem e discutir o jogo até ao fim" e apelou à máxima concentração dos seus atletas perante uma equipa que "não desiste".

"Estes descuidos pagam-se caro e o nosso início perante as dificuldades que referi também se prendem por falta de concentração. Numa divisão abaixo essas desconcentrações não são tão penalizadoras como na I Liga, e nós aqui temos de estar sempre alerta para não sermos surpreendidos. Temos de estar atentos a esta equipa desde o apito inicial até ao final", reforçou.

Para sexta-feira, o treinador não pode contar com o guarda-redes Victor Braga, suspenso após expulsão na última jornada frente ao Benfica (derrota por 2-0), o reforço Anthony continua indisponível e Yaw Moses continua a recuperar de um problema de saúde.

No entanto, Tiago Araújo, cedido pelas águias e apresentado na quarta-feira em Arouca, é opção para Armando Evangelista, mas o timoneiro assinalou que o extremo não está ainda entrosado com o restante plantel e a forma de jogar, aproveitando também para garantir que vão chegar mais reforços, numa altura em que a equipa não marca há três jogos.

"Arrisco-me a dizer que vão chegar mais [reforços]. [A frente de ataque] é uma posição que vai ser reforçada, sem dúvida. Terá de ser. A não ser que haja uma hecatombe e não consigamos nenhum dos alvos que queremos", respondeu aos jornalistas, numa altura em que a imprensa desportiva aponta à contratação de nomes como o médio ganês Godfred Donsah e o avançado palestiniano Odday Dabbagh.