Tiago Esgaio não deve continuar em Arouca

O lateral-direito Tiago Esgaio, emprestado pelo Braga nas duas últimas temporadas, foi um dos destaques do Arouca em 2022/23, assumindo um papel preponderante na defesa, não só na ala direita, mas também na esquerda, quando assim foi necessário. A importância que assumiu no seio do plantel fez com que a Direção do Arouca tentasse mantê-lo na nova temporada, no entanto, para o fazer, teria sempre de ser a título definitivo, uma vez que o médio Pedro Santos também estará nos arouquenses cedido pelo emblema minhoto. Essa situação pode ter complicado as negociações, pelo que, agora, o mais certo será mesmo a saída. Além de Esgaio, à espera ainda de carimbo oficial, também os emprestados Ismaila Soro e Bruno Marques regressam aos respetivos clubes.

No caso do defesa português, de 27 anos, a confirmar-se a saída, será uma grande dor de cabeça para o treinador Daniel Ramos, que ficará apenas com um lateral-direito: Bogdan Milovanov. O ucraniano, de 25 anos, que chegou no último mercado de verão, realizou 21 jogos, parte deles com o estatuto de suplente utilizado. Com apenas uma opção, a ida ao mercado é imprescindível, não só para o lado direito, mas também para o esquerdo. Neste momento, Daniel Ramos pode contar com Weverson, que terminou a temporada lesionado, e Mateus Quaresma. Este último, muito utilizado por Armando Evangelista, também não é certo que continue em Arouca, uma vez que as boas exibições geraram o interesse de outros emblemas.