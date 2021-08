Tiago Araújo reforça Arouca: "Sempre foi um clube que me atraiu"

Arouca anunciou a contratação por empréstimo de uma temporada de Tiago Araújo

Arouca anunciou a contratação por empréstimo de uma temporada de Tiago Araújo, que chega do Benfica, tornando-se no quinto reforço para a formação recém-promovida à I Liga Bwin.

"Tenho boas expetativas para o que aí vem. Espero dar o meu melhor à equipa e fazer a melhor época possível, garantindo a permanência na I Liga. Para isso, vou trabalhar como sempre fiz para alcançar o melhor de mim, jogo a jogo. O Arouca sempre foi um clube que me atraiu. Todas as pessoas com quem falei disseram-me muito bem do clube e senti que era um bom projeto desportivo para mim, acima de tudo, para conseguir continuar a crescer", afirmou o atleta, de 20 anos, em declarações às redes sociais do clube.

Natural da Póvoa de Varzim, o extremo, que também pode atuar como lateral, fez grande parte da formação ao serviço das "águias", tendo conquistado um campeonato nacional de Juniores B e outro de Juniores C.

Tiago Araújo torna-se assim no quinto reforço para a formação de Armando Evangelista depois de Eugeni, Leandro Silva, Or Dasa e Antony.

A equipa de Arouca soma duas derrotas nas duas jornadas do campeonato, na receção ao Estoril Praia (2-0) e na deslocação ao estádio do Benfica (2-0) e recebe, na sexta-feira, o Famalicão, em encontro da terceira jornada.