Thales: "Acredito que merecíamos estar um pouco mais acima na tabela"

Thales Oleques, defesa-central e capitão do Arouca, analisou a prestação da equipa arouquense esta época, até ao momento.

Análise à prestação do Arouca até ao momento: "Estamos a fazer um bom campeonato. Apesar da nossa classificação atual, acredito que merecíamos estar um pouco mais acima na tabela. Mas, com trabalho e com a nossa qualidade, que já temos vindo a produzir, acredito que vamos conseguir voos mais altos. Sabemos que a prestação da equipa tem sido boa, temos trabalhado muito bem e, apesar de ainda só termos duas vitórias, mas também não temos muitas derrotas. A primeira sequência de jogos foi marcada por adversários que estão no topo da tabela, mas, a partir daí, conseguimos fazer bons resultados. O importante agora é manter o foco e o trabalho que temos vindo a fazer. Temos de pensar sempre em melhorar. Não só dentro de campo como equipa mas também nas nossas prestações individuais."

Ligação desde o Campeonato de Portugal: "Continuar a jogar ao lado do Basso e do Braga, além de muitos outros que temos no plantel que vêm desde o Campeonato de Portugal, é muito bom. Temos um entrosamento muito maior com estes jogadores. Não é só na defesa que vemos isso. O nosso meio campo e o ataque também tem jogadores que estão juntos desde o Campeonato de Portugal e que faz com que, dentro de campo, já tenhamos um conhecimento suficientemente bom uns dos outros para que o jogo flua com maior harmonia. Eu, o Braga e Basso jogamos juntos praticamente todos os jogos desde o Campeonato de Portugal, passando no passado pela Segunda Liga e agora, na Liga Portugal Bwin, este passado só traz mais benefícios para o grupo."

Ser capitão do Arouca: "Para mim, ser capitão do Futebol Clube de Arouca é uma responsabilidade muito grande. Falamos de um clube que esteve no seu melhor nos últimos anos: conseguiu uma vaga no play-off da Liga Europa, conseguiu bons resultados na I Liga e, depois, independentemente da quedas que se seguiram para a II Liga e Campeonato de Portugal, conseguiu reerguer-se. Desde o Campeonato de Portugal que sou o capitão da equipa e isso para mim é uma honra muito grande. São duas subidas de divisão consecutivas. Vimos de um ano muito difícil, de um campeonato muito complicado mas, graças ao nosso trabalho, à nossa qualidade e ao nosso esforço, conseguimos sobressair e alcançar o nosso maior objetivo: que era a subida de divisão. Agora na Liga Bwin, espero continuar a fazer bons jogos, não só eu mas como o grupo todo tem vindo a fazer. Espero, no final da época, trazer bons resultados e a felicidade de termos alcançado o nosso maior objetivo: a permanência."