"Temos tido jogadores com covid-19, mas não temos andado a chorar"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, na antevisão ao jogo com o Braga, agendado para as 19h00 de quinta-feira.

Desejo de final de ano: "Fechar o ano podendo dar uma prenda aos adeptos seria o nosso desejo, associando a isso uma boa exibição. Seria o desfecho ideal. Nós merecemos, os adeptos merecem. Vai ser um jogo em que as equipas vão procurar ganhar, isto é ponto assente. Apesar de o Braga lutar por objetivos diferentes dos nossos, a nossa ambição vai ser menor. Queremos fechar o ano com uma vitória. Será um jogo muito competitivo. Em Portimão demos uma resposta ao último jogo em casa, fomos uma equipa consistente, a discutir o resultado. Vamos ter um Braga com bons executantes e com uma capacidade muito grande com bola, atrair o adversário para ter espaços à frente. A solução é pô-los no desconforto, é não lhes dar bola."

Ausências no meio-campo: "Poderemos alterar alguma coisa em relação à composição dessas peças em função da recuperação ou não de mais um médio. Temos mais umas horas até amanhã. Podemos alterar e jogar com dois avançados, se não conseguirmos fazer um meio a três e colocar mais um homem atrás. Ou colocar mais um central com uma linha de três."

Covid-19 e mercado: "O que preciso é não ter jogadores com covid-19 que possam treinar diariamente. Temos tido, só que não temos andado a chorar. Temos o Brunão em casa com covid-19, o Eugeni saiu há três ou quatro dias de isolamento. Em Arouca acontece como nos outros lados. Não vou lamentar porque, provavelmente, vou tirar valor ao que vai jogar. Eles têm de se sentir tão importantes como os que têm jogado mais vezes. O processo depende de todos eles. Reforços? Se o mercado nos mostrar que há um jogador que possa acrescentar algo, não viramos as costas. O Arouca não é um clube com dinheiro para poder escolher. Depende do que haverá disponível."