"Tantas situações tão claras de golo e no fim só um ponto, é frustrante"

Armando Evangelista, treinador do Arouca

Declarações do treinador Armando Evangelista após o jogo Paços de Ferreira - Arouca, que terminou empatado, 0-0, da nona jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Quem faz o que fizemos, da forma como dominámos, quem consegue criar situações tão claras de golo e no fim só leva um ponto, é frustrante."

A defesa: Há que valorizar o facto de não termos sofrido, o que revela consistência na defesa, mas, pelo que produzimos e não deixámos produzir, merecíamos muito mais do que este empate."

A Taça: "O jogo da Taça [de Portugal, com a eliminação diante do Leça] não refletiu o que vínhamos a fazer no campeonato e os pontos que temos hoje não refletem o rendimento desta equipa ao longo deste campeonato e isso deixa-me tranquilo. O futuro será diferente e mais risonho".