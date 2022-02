TAD aceita providência cautelar: Arouca-FC Porto à porta aberta

Clubes iniciaram a venda de ingressos para o jogo da 21ª jornada da Liga Bwin

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) notificou o Arouca, esta quinta-feira, dando conta de que aceitou a a providência cautelar que permite que a receção ao FC Porto, marcada para este domingo, seja à porta aberta.

Em causa estava pena de um jogo à porta fechada - além de uma multa acima dos 2000 mil euros -, aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF, referente à instauração do processo disciplinar após deteção de falhas no funcionamento do sistema de video-vigilância do Estádio Municipal, aquando do Arouca-Estoril da primeira jornada da Liga Bwin.