Sylla, de penálti, coloca Arouca em vantagem frente ao Vizela. Veja o lance

Minuto 12: penálti de Anderson sobre Antony na área do Vizela, após boa jogada coletiva do Arouca, com um passe de Mujica a desmarcar Antony. Sylla bate o penálti, abre o marcador e coloca o Arouca na frente do marcador.

Veja o lance do penálti e o golo de Sylla: