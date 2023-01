Hélder Godinho e Joel Pinho castigados na sequência das palavras ditas a Fábio Veríssimo.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta sexta-feira os castigos referentes à meia-final da Taça da Liga entre Sporting e Arouca, sendo de assinalar as suspensões de Hélder Godinho e Joel Pinho.

O treinador de guarda-redes da equipa arouquense foi suspenso por 12 dias. "És um grande filho da p***", afirmou na direção do árbitro Fábio Veríssimo, segundo se pode ler no mapa de castigos. Terá ainda de pagar 1530 euros de multa.

Já Joel Pinho, diretor-geral, foi castigado com oito dias de suspensão e multa de 612 euros. "Vai para o c******, vai para o c******", disse na altura, informou o CD.

Recorde-se que a primeira parte do encontro terminou de forma tensa, com o Arouca a contestar um golo anulado a Antony. O Sporting venceu por 2-1.