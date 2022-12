"Só perdemos fora com Benfica e FC Porto, não é escandaloso, a diferença é abismal"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após a goleada sofrida contra o FC Porto (5-1), na 14.ª jornada da Liga

Golo cedo complicou: "Complica, complica a tarefa no início quando se sofre aos 20 segundos. Disse que as diferenças são abismais, que teríamos de fazer um jogo perfeito para equilibrar. E quando se sofre aos 20 segundos corremos o risco de as diferenças se salientarem ainda mais e foi o que se passou. Mas o Arouca tem duas derrotas fora, com o Benfica e o FC Porto. Não me parece que seja escandaloso, que seja caso para deitar as mãos à cabeça. O que eles têm vindo a fazer é a fórmula certa para continuar a fazer muitos pontos. Cometemos erros, ficamos afetados, foi pena pois tínhamos intenção de fazer muito mais. Foi um jogo, é olhar para a frente."

Estilo de jogo: "Se estamos a falar de uma forma de trabalhar, num sistema e modelo de jogo que tem dado frutos no nosso campeonato, não sei por que tenho de alterar ao jogar com uma equipa com um desnível tão grande para a nossa realidade. Perder por um ou mais aqui não é significativo para o Arouca. Valem três pontos. Há que aprender com isto. É óbvio que queríamos um jogo diferente, não fomos capazes, parabéns ao FC Porto. Encarou o jogo com respeito pelo Arouca, notou-se na forma agressiva na reação à perda, é das melhores equipas nisso, na forma como matavam o jogo... Essa forma de estar valoriza o que o Arouca tem vindo a fazer."

Baixas: "É óbvio que quando temos cinco substituições para mexer e temos seis para escolher, só por si o leque de opções é reduzido e pode influenciar. Gostaríamos de ter outros, mas foram estes 16 que ganharam o último jogo. Trabalharam e lutaram e não se fez notar as ausências. O nível podia ser outro, mas não nos vamos desculpar com isso. Mostraram personalidade, lutaram, e é isso que eu quero. Não nos vamos esconder atrás dos 16."

Desejos para 2023: "Fico muito feliz por aquilo e pelo percurso que temos vindo a fazer. Por oferecer uma final four da Taça da Liga à vila de Arouca. Os jogadores merecem. Queremos um 20223 de sucesso como foi o de 2022. Quero desejar aos arouquenses e adeptos do futebol um 2023 cheio de coisas boas."