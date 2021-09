Sema Velázquez rompe tendão de Aquiles ao serviço da Venezuela e desfalca Arouca

Sema Velazquez no FC Porto-Arouca

O internacional venezuelano Sema Velázquez vai enfrentar uma longa paragem após ter sofrido uma "rutura total do tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo" ao serviço da seleção esta madrugada.

O defesa central de 30 anos foi substituído ainda na primeira parte da derrota por 3-1 com a Argentina, a contar para a qualificação para o Mundial'2022, e a conta oficial da seleção venezuelana na rede social Twitter revelou o diagnóstico do departamento médico.

Sema Velázquez regressou a Arouca na segunda metade da temporada passada, tornando-se fundamental na barreira defensiva de Armando Evangelista, tendo disputado cinco dos seis jogos oficiais da formação nesta temporada.

Esta lesão, que pode afastar o defesa dos relvados durante vários meses, reduz as opções para o eixo defensivo da formação recém-promovida à LIga Bwin, que no último dia de mercado de transferências contratou Abdoulaye Ba e dispensou Baptiste Aloé, contando ainda com João Basso e Brunão para essa posição.