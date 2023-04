Declarações do treinador Armando Evangelista no final do encontro Rio Ave-Arouca (1-0), da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

Sobre o jogo: "Foi um jogo dentro do que perspetivava. O Arouca é uma equipa que procura manter-se organizada e ser competente no seu processo. Perdemos ao fim de oito jogos, mas há que continuar. Não era o que queríamos, mas a verdade é que o jogo passou-se assim. Temos de saber lidar com as derrotas da mesma forma que temos de saber lidar com as vitórias."

Críticas: "Louvo a capacidade dos jogadores em continuarem ligados ao jogo, mesmo quando foi difícil manter a concentração e o foco. Há muitas incidências, mas estamos vivos. Vai ser preciso muito para nos tirarem do quinto lugar. Revolta-nos a forma como temos sido tratados. O Arouca é um clube pequenino, mas as gentes de Arouca são sérias e apoiam-nos muito. Mereciam mais respeito. Não sei se o Arouca é o clube mais apelativo da I Liga ou se é clube para estar em quinto, mas é um clube de trabalho e merecia mais qualquer coisa em determinadas decisões. É fácil bater no Arouca porque é pequenino".