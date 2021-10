Renovação tirou goleador do Arouca do jogo frente ao Sporting

André Silva terá recusado a renovação. Técnico confirmou "problemas administrativos".

Até agora com presença em todos os jogos oficiais do Arouca - e não tendo sido apontado, na véspera, como indisponível pelo treinador -, causou surpresa a ausência de André Silva no onze titular frente ao Sporting e... no banco.

O melhor marcador da equipa na época passada e na presente temporada está em fim de contrato e tudo indica que terá recusado a primeira proposta de renovação apresentada pelo clube.

Ao final da manhã de ontem, sábado, foi afastado da convocatória. Questionado sobre o assunto, o treinador acabou por confirmar que o jogador esteve fora do jogo não por sua opção. "Mas não tenho problema em dizer que são problemas administrativos que me ultrapassam", disse Evangelista.