Reforços do Arouca espreitam a estreia

Lateral Weverson será inscrito nos próximos dias e o guardião Thiago já pode ir para a baliza.

O Arouca não perdeu tempo e, ainda antes do campeonato ter recomeçado, já tinha contratado dois reforços: o guarda-redes Thiago Rodrigues e o lateral-esquerdo Weverson. O primeiro já está inscrito, apesar de não ter feito parte da ficha do último jogo, frente ao FC Porto, ao passo que o defesa será inscrito nos próximos dias.

O objetivo é que, estando ambos a treinar sem limitações físicas, possam entrar nas opções do treinador Armando Evangelista no próximo desafio, já em 2023, na receção o Estoril, uma vez que o plantel está a ser assolado por problemas físicos. Aliás, no último encontro, na deslocação ao Estádio do Dragão, vários jogadores não puderam ser utilizados por Armando Evangelista, casos do central Sema Velázquez, do médio Pedro Moreira, dos extremos Vitinho e Arsénio e do ponta-de- lança Rafa Mujica. Ausências de peso que alteraram, naturalmente, o habitual estilo de jogos dos arouquenses.