Rafa Mujica: "Uma equipa perguntou por mim, mas tenho contrato com o Arouca"

Depois da boa época que fez, o avançado foi alvo de cobiça de outros clubes. No entanto garantiu que quer cumprir o contrato.

Os 14 golos apontados em 32 jogos valeram a Rafa Mujica o estatuto de melhor marcador do Arouca em 2022/23. Uma temporada que correu bem, tal como o jogador espanhol frisou, numa entrevista à Rádio Marca Gran Canaria, de Espanha.

"Desde o início que me deram muita confiança e quando assim é as coisas saem bem", começou por valorizar o ponta-de-lança, que abordou, ainda, o futuro. "Uma equipa perguntou por mim, mas tenho contrato e o futuro passa por regressar ao Arouca e jogar as competições europeias", explicou.

Sobre o futebol em Portugal, Mujica mostrou-se rendido. "É uma liga bastante competitiva e diferente da de Espanha. Fiquei bastante surpreendido, porque há jogadores com muito nível nas diferentes equipas."