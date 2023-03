Rafa Mujica, avançado do Arouca, adora o verbo decidir

O avançado espanhol, que entrou na segunda parte do jogo frente ao Casa Pia, no último sábado, marcou os dois golos da vitória.

Rafa Mujica foi decisivo na receção ao Casa Pia, no passado sábado, ao marcar os dois golos de um triunfo que permitiu ao Arouca ultrapassar o adversário e instalar-se no sexto lugar da Liga Bwin. O avançado espanhol, de 24 anos, entrou a meio da segunda parte para resolver o jogo, com golos aos 81" e outro já nos descontos, confirmando a apetência para ser peça-chave.

O jogador formado no Las Palmas e no Barcelona já fora, por exemplo, determinante na segunda jornada do campeonato (fez o único golo da vitória sobre o Gil Vicente) e, sobretudo, no apuramento histórico do Arouca para a final four da Taça da Liga, ao carimbar, nos quartos-de-final, o 1-2 em Moreira de Cónegos.

Uma lesão sofrida neste jogo obrigou-o a uma paragem de quase dois meses, tendo regressado na jornada anterior, em Braga. Apesar de ter sido prejudicado pelo problema físico, o ponta-de-lança chegou, com o bis ao Casa Pia, aos 11 golos em todas as competições, igualando o melhor marcador da equipa, Oday Dabbagh. A diferença para o palestiniano é que tem muito menos tempo de utilização (1077 minutos contra 1288 do concorrente pela posição) e, por isso, uma média de golos claramente superior. Certo é que a pontaria continua afinada e a ser decisiva.