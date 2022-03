"Quando queremos fazer algo e não temos as oportunidades..."

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, na antevisão do encontro com o Paços de Ferreira (sábado, 18h00).

O treinador do Arouca descreveu esta sexta-feira o jogo ante o Paços de Ferreira como uma "oportunidade" para "ganhar e subir na tabela" e para "inverter" a série de seis jogos sem vitórias em casa na I Liga.

Armando Evangelista referiu que o apoio dos adeptos é "essencial" para voltar aos triunfos no Estádio Municipal de Arouca, num momento que pode servir de catalisador para o resto da época, visto que o emblema já defrontou os três grandes e soma mais pontos conquistados na segunda volta (oito), do que nos primeiros oito jogos da temporada (cinco).

"Olhámos para este jogo como uma oportunidade para ganhar, competir, jogar bem, subir na tabela e é dessa forma que temos que olhar para os jogos que faltam, como oportunidades. Quando queremos fazer algo e não as temos, aí é que pode ser preocupante. Estamos a ter oportunidade de demonstrar o que fazemos durante a semana e esta é uma oportunidade para inverter o que temos feito em casa", afirmou.

No encontro da primeira volta, ainda com Jorge Simão ao "leme" dos "castores", as equipas anularam-se na Mata Real (0-0) com o guarda-redes pacense André Ferreira em destaque, e depois de uma fase com dois empates e cinco derrotas consecutivas, César Peixoto assumiu o comando da equipa, alcançando um conjunto de bons resultados que segura a formação no 11.º lugar.

"O Paços de Ferreira está diferente, tem as mesmas individualidades e reforçou-se no mercado. Essas individualidades não deixam de ter o valor que tem, com muitos jogos de I Liga, jogaram a Liga Europa este ano, isso mostra a experiência do plantel. Os comportamentos em relação à primeira volta são diferentes, mudaram de treinador, houve uma evolução durante a época, com os mesmos intérpretes, mas com dinâmicas algo diferentes", apontou.

No entanto, Armando Evangelista observou que também o Arouca atravessa um momento de confiança e, apesar da derrota com o campeão nacional Sporting (2-0) em Alvalade, salientou a "prestação" da equipa e admitiu estar "otimista" em relação ao duelo com os "castores".

"Estamos a atravessar um momento de confiança e queremos prolongar isso. O Arouca também fez chegar alguns elementos novos, está diferente do que foi a primeira volta e parece-me melhor. Portanto, estamos otimistas em relação ao que nos espera pela frente", vincou.

Para o jogo de sábado, o técnico não vai contar com Sema Velázquez, Yaw Moses, Fernando Castro e Oday Dabbagh, ainda em recuperação das respetivas lesões, e ainda Eboué Kouassi, que está com problemas físicos e não deverá ser incluído na convocatória.

Por outro lado, o internacional brasileiro Wellington Nem recebeu alta e "poderá ser uma opção" para o encontro, o que significaria a sua estreia com a camisola do clube da Serra da Freita.

O Arouca, 15.º classificado, com 22 pontos, vai receber no Estádio Municipal de Arouca, no sábado, às 18h00, o Paços de Ferreira, 11.º, com 27 pontos, em encontro da 25.ª jornada da I Liga, com a arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.