"Quando defrontamos equipas como o Sporting, temos de estar num dia perfeito"

Treinador do Arouca diz que equipa tem de estar "perfeita" para superar o Sporting.

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, disse esta sexta-feira que a sua equipa tem de fazer uma exibição "perfeita" para superar o Sporting, este sábado, em partida da 11.ª jornada da I Liga.

O técnico lembrou que a diferença de valores entre os dois conjuntos "ainda é muita", apelando à entrega dos seus jogadores para travar um adversário que, "no último jogo na Liga dos Campeões [frente aos ingleses do Tottenham], mostrou valor e força".

"Quando defrontamos equipas como o Sporting, sabemos que temos de estar num dia perfeito e esperar que o adversário, e as suas individualidades, não tenham a inspiração condizente com o seu real valor, para que as coisas possam pender para o nosso lado", analisou Armando Evangelista.

O treinador do conjunto arouquense elogiou a capacidade dos leões "no jogo entrelinhas e no ataque à profundidade", reconhecendo que é "difícil" travar o Sporting nessas movimentações".

"Terá que haver um misto de preocupação com o que vai fazer o Sporting, mas não perder a nossa identidade. É importante não desvalorizar os comportamentos que temos vindo a assimilar semana após semana", apelou.

Armando Evangelista prometeu um Arouca com "valor e uma estratégia para equilibrar o jogo", mas considerou que a sua equipa tem de ser "mais forte coletivamente do que o Sporting e não tentar decidir as coisas com individualidades".

Confrontado com as derrotas que sofreu, no início do campeonato, com adversários como Benfica ou Braga, o técnico considerou que o seu conjunto "está agora melhor preparado para dar uma resposta diferente", lembrando as recentes prestações do Arouca.

"Temos vindo a pontuar nos últimos cinco jogos, e agora, à 10.ª jornada, já temos um recorde na história do clube, na I Liga, com o maior número de pontos conquistados nesta fase da prova. Vale o que vale em relação aos nossos objetivos, mas traz confiança", vincou Armando Evangelista.

Em sentido inverso, questionado sobre uma época algo inconstante do Sporting e sobre o facto de o Arouca poder aproveitar alguma instabilidade emocional no adversário, o treinador apontou que depois do jogo feito pelos "leões" na Liga dos Campeões espera um adversário "muito confiante".

"Quem viu o Sporting neste último jogo na casa de um grande clube europeu [Tottenham] percebe o valor da equipa que vamos defrontar. Apesar de na época passada estarem mais confortáveis no campeonato, em termos de equipa não me parece que o Sporting esteja mais fraco", analisou Armando Evangelista.

O treinador assumiu que o seu plantel está praticamente na máxima força, reportando Vitinho como a única baixa devido a lesão.

O Arouca, 11.º classificado, com 13 pontos, recebe este sábado o Sporting, quarto, com 19, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.