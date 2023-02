Primeiro minuto tem sido fatal: Arouca sofreu os três golos mais rápidos da Liga Bwin

O Braga é o principal carrasco do Arouca, com dois golos nos primeiros segundos, apontados por Banza e Abel Ruiz. Pelo meio, o FC Porto, por Otávio, também marcou um golo madrugador.

A boa campanha do Arouca na presente temporada tem camuflado um registo caricato no que toca a golos sofridos. Ao fim de 21 jornadas na Liga Bwin, houve três golos marcados no primeiro minuto de jogo e, curiosamente, todos sofridos pelo Arouca. Dois desses golos foram marcados pelo Braga, o primeiro por Banza, aos 22 segundos, na quarta jornada, e o segundo por Abel Ruiz, ainda mais rápido, aos 18 segundos, no jogo de anteontem. Pelo meio, também Otávio, do FC Porto, foi letal frente aos arouquenses, ao abrir o marcador aos 22 segundos, na 14.ª jornada.

Três golos madrugadores que podem refletir alguma desatenção inicial da turma de Armando Evangelista, que, nesses jogos, não conseguiu reverter a desvantagem, somando, por isso, três derrotas, duas delas pesadas: 6-0 frente aos bracarenses, na primeira volta, e 5-1 diante dos portistas.

Nesses encontros, Arruabarrena foi o homem da baliza, mas, apesar deste registo negativo, tem merecido a confiança do treinador, fruto, também, das boas exibições que vai conseguindo nos outros encontros, como foi o caso, por exemplo, frente ao Gil Vicente, à 19.ª jornada, onde contribuiu para a conquista de um importante ponto.

Esta temporada, o Arouca já sofreu três golos no primeiro minuto de jogo. O mais rápido foi apontado por Abel Ruiz, do Braga, na derrota de domingo, na Pedreira

Se por um lado o registo defensivo tem estado mais vulnerável, o poderio ofensivo tem merecido destaque positivo. Os arouquenses já marcaram 24 golos, mais cinco do que somavam na temporada passada, em igual número de jogos. Neste momento, o Arouca é, aliás, a quinta equipa com mais golos marcados, atrás apenas de Benfica, FC Porto, Braga e Sporting, os primeiros classificados.