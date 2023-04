João Basso recolheu 18,80% dos votos e superou Grimaldo e Tomás Araújo.

João Basso é o Defesa do Mês da Liga Bwin, num prémio relativo a março. O jogador do Arouca recolheu 18,80% dos votos dos treinadores da primeira divisão, superando Grimaldo (13,68%), do Benfica, e Tomás Araújo, 11,97%, do Gil Vicente (por empréstimo do Benfica).

O brasileiro, de 26 anos, cumpriu todos os minutos nos três jogos dos arouquenses em março: vitórias frente a Famalicão e Marítimo e empate com o Sporting.