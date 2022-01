Campi temm sido pouco utilizado no Arouca

Gastón Campi poderá mudar de ares neste mercado de inverno.

Contratado na Turquia, no arranque desta temporada de regresso do Arouca à Liga Bwin, o central Gastón Campi poderá estar de volta àquele campeonato, à boleia do mercado de inverno.

Pouco utilizado pelo treinador Armando Evangelista, o argentino, 30 anos, é apontado como reforço iminente do Yeni Malatyaspor, que tenta evitar a despromoção.

Campi disputou, até ao momento, apenas seis jogos pelo Arouca.