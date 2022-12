Otávio ainda tentou ajudar, mas pulseira tramou Sylla

Tiago Martins mostrou cartão amarelo ao jogador do Arouca.

Nos primeiros minutos da segunda parte do FC Porto-Arouca, que terminou com o triunfo dos "dragões" por 5-1, o árbitro Tiago Martins mostrou um cartão amarelo a Sylla por culpa de uma pulseira no braço esquerdo.

O juiz entendeu que o adereço estava à margem das regras, apesar de até Otávio ter tentado ajudar o adversário, defendendo que a pulseira, com as cores da Guiné Conacri, era inofensiva. De nada valeu.

Tribunal O JOGO é unânime: cartão amarelo foi bem mostrado

49' Bem exibido amarelo a Sylla por ter pulseira no braço esquerdo?

JORGE COROADO - Boa decisão: Se a pulseira não era de tecido, tipo punho de ténis, justificou-se a exibição do cartão amarelo.

JOSÉ LEIRÓS - Boa decisão: bem punido com amarelo, pois desrespeitou o árbitro quando este solicitou que retirasse objeto proibido que estava a utilizar.

FORTUNATO AZEVEDO - Boa decisão: sim. O árbitro já lhe tinha chamado a atenção, Sylla discordou da decisão e foi bem advertido. O uso da pulseira não é permitido.