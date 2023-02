"Olhavam para o Arouca como o coitadinho do fundo da tabela..."

Declarações do treinador Armando Evangelista na antevisão ao jogo com o Santa Clara.

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, desvalorizou as duas vitórias ao Santa Clara esta temporada, ambas por 2-1, alertando que, na segunda volta da I Liga, as equipas dos últimos lugares são "mais competitivas".

Perante o histórico recente de confrontos favorável frente ao Santa Clara, que dita duas vitórias em deslocações ao terreno dos açorianos na atual época, primeiro para o campeonato e depois para a Taça da Liga, o técnico arouquense realçou que o Santa Clara tem uma "boa equipa", "reforçou-se muito bem neste mercado" e que o treinador Jorge Simão "entrou há relativamente pouco tempo".

"Estamos numa fase em que as equipas que estão a lutar nos últimos lugares da classificação têm tendência a galvanizarem-se, a lutarem, a crescerem, a serem muito mais competitivas. Nós sabemos as dificuldades que o Santa Clara nos pode colocar, até porque a história nos diz que as equipas que estão em baixo tendem a fazer mais pontos na segunda volta. Preferimos concentrar-nos nesse aspeto e no nosso adversário", explicou, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Santa Clara, para a 20.ª ronda da I Liga.

Armando Evangelista alertou também que espera maiores dificuldades por parte de todos os adversários no trajeto a percorrer ao final da temporada, uma vez que os 27 pontos e o sétimo lugar na I Liga fizeram do Arouca uma equipa "mais respeitada" pelos oponentes.

"Nunca temos dois jogos iguais. Até pela forma como os adversários olham para o Arouca, de uma forma diferente de há dois ou três meses. [...] Se, por vezes, se olhava para o Arouca como 'coitadinho, do fundo da tabela', neste momento, esse respeito que fomos conquistando perante os nossos adversários vai-nos criar mais dificuldades. Esta segunda volta vai ser completamente diferente", afirmou.

O técnico da formação da Serra da Freita ressalvou, contudo, que a época realizada até agora parte do mérito da equipa e não de facilitismo dos adversários, aproveitando para agradecer as palavras do treinador do Santa Clara, Jorge Simão, que considerou o Arouca "a segunda equipa sensação do campeonato", logo após do Casa Pia.

"Em relação ao trajeto que fizemos, quando falo num maior respeito nos nossos adversários, não estou a desvalorizar aquilo que fizemos na primeira volta porque nós estamos com os pontos que estamos e, nas taças, estivemos sempre a disputá-las com os 'grandes'. Por isso, tenho de estar orgulhoso, mas temos de ter a noção que ainda não fizemos absolutamente nada. É dessa forma que temos de encarar a segunda volta", disse.

Rafa Mújica, uma das principais figuras do plantel na primeira volta do campeonato, ainda não deverá ser hipótese para o ataque, mas a recuperação do atleta dá a entender que "talvez" possa participar no jogo seguinte (deslocação a Braga), numa partida em que David Simão e Soro já estarão disponíveis, depois das suspensões por acumulação de cartões amarelos, com Tiago Esgaio e Weverson a continuarem de fora, por lesão.

O Arouca, sétimo classificado da I Liga, com 27 pontos, recebe, no sábado, o Santa Clara, 16.º, com 15, às 18h00, sob arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.