Rafa Mújica, com passagem pelo Barcelona, é o segundo reforço do Arouca

Avançado espanhol assinou por duas épocas com mais uma de opção.

O Arouca anunciou esta terça-feira a contratação de Rafa Mújica. O avançado espanhol, de 23 anos, chega ao clube arouquense proveniente do Las Palmas, da II Liga espanhola, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção.

Natural de Las Palmas, foi no clube local que começou a formação, até a terminar no Barcelona, onde venceu uma UEFA Youth League em 2017/18. Pelo Barcelona B, jogou por empréstimo no UE Cornellà, até chegar ao Leeds em 2019/20, onde representou a equipa de sub-23.

A rápida passagem por Inglaterra começou com um primeiro empréstimo ao Extremadura, seguido de um segundo no Villarreal B. Em 2020/21, continuou nos escalões secundários, primeiro emprestado ao Real Oviedo (fez dois golos em cinco jogos) e, de seguida, ao Las Palmas, clube pelo qual se transferiu definitivamente na temporada passada.

Após um quarto lugar na La Liga SmartBank, o avançado espanhol, que tanto alinha no centro como nas alas, terá a sua segunda experiência fora do país de origem. É o segundo reforço de 2022/23 para a formação de Armando Evangelista depois da contratação do guarda-redes uruguaio Ignacio de Arruabarrena.