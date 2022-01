Oficial: internacional brasileiro reforça ataque do Arouca

Avançado de 29 anos é reforço para a equipa da Liga Bwin.

O avançado Wellington Nem, internacional brasileiro em três ocasiões, é reforço do Arouca, informou o clube da Liga Bwin esta sexta-feira.

Em 2021, o jogador de 29 anos representou Fortaleza (dois jogos) e Cruzeiro, onde fez três assistências em 23 jogos disputados.

Wellington começou a carreira no Fluminense, tendo-se transferido em 2013 para os ucranianos do Shakhtar Donestk, onde esteve durante cinco temporadas, com um empréstimo ao São Paulo pelo caminho, vencendo quatro campeonatos e três Taças da Ucrânia. Foi depois cedido ao Fluminense, antes de rumar ao Fortaleza a título definitivo.