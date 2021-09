Central reforça Arouca por uma temporada

Está encontrada a solução do Arouca para suprir a lesão grave do central Sema Velázquez. Gastón Campi assinou contrato até 2022 com os arouquenses.

O antigo central do Chaves, que passou uma época em Portugal (2018/2019), reforça a equipa de Armando Evangelista, que perdeu uma das suas figuras defensivas, num encontro da seleção da Venezuela.