Carlos Pinho, presidente do Arouca

Carlos Pinho não entende golo anulado a Antony frente ao Sporting.

Carlos Pinho, presidente do Arouca, não escondeu a "revolta" com a arbitragem de Fábio Veríssimo o encontro com o Sporting, que os leões venceram por 2-1 e referente às meias-finais da Taça da Liga.

No centro das críticas o golo anulado a Antony, num lance que foi revertido e acabaria por dar, logo de seguida, em golo do Sporting. Carlos Pinho já o viu "mais do que 20 vezes" e diz que a decisão "não tem explicação".

"O presidente Proença também tem olhos, como eu e como todos, para ver. Não vou falar com ninguém, eles têm olhinhos para ver, tal como eu e toda a gente", disse em declarações à Rádio Renascença.

"Calhou o lance ser com o Arouca. Se fosse com o Benfica ou com o FC Porto, queria ver se ele tinha força para fazer o que fez (...). A gente nunca pode dizer, mas pensa. De certeza absoluta que era ao contrário", rematou.

Segue-se o Benfica, para o campeonato. "Vamos defrontar uma grande equipa e que tudo corra bem, que não haja episódios como este. O Arouca está para fazer o que puder e que seja um grande jogo", desejou.