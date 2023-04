ENTREVISTA >> Tiago Esgaio atingiu a marca dos 100 jogos na última jornada do campeonato. Um número bem redondo que consolida a temporada que está a fazer:tem um golo e quatro assistências.

O lateral-direito Tiago Esgaio acredita que os resultados do Arouca em campo "são reflexo do que existe no balneário." Sobre o treinador Armando Evangelista, descreve-o como sendo uma "pessoa simples e muito direta".

É o seu segundo ano em Arouca, como está a ser esta temporada?

-Está a ser uma temporada muito positiva, acho que ninguém diria que íamos estar em quinto lugar, a lutar pelas competições europeias.

Teremos um Arouca Europeu?

-As contas fazem-se no fim...

Na temporada passada lutaram até ao fim pela permanência, agora estão a lutar pela Europa. Que diferenças encontra de uma época para a outra?

-O grupo é muito diferente, vieram muitos jogadores novos, mas, felizmente, conseguimos criar um grande grupo e os resultados dentro de campo são reflexo do que existe no balneário. Estamos todos com o mesmo objetivo, não há ninguém a pensar em si próprio. É o segundo ano consecutivo na I Liga e talvez o clube também tenha conseguido estabilizar mais; o primeiro ano é sempre mais complicado.

No plantel do Arouca estão representados 15 países diferentes, destacando-se o Brasil, com sete jogadores, e logo a seguir Portugal, com seis

Feitas as contas, é um plantel com 15 nacionalidades. Que línguas falam?

-Falamos um pouco de tudo, no entanto, a linguagem do futebol é universal e isso é fácil para todos. Temos uns que falam só francês, outros que não falam nada de francês. Mas temos o exemplo do David Simão, que consegue falar francês, inglês e espanhol, o que também ajuda. Depois, temos muita gente divertida; o Alan Ruiz é incrível, é argentino, mas safa-se a falar com toda a gente.

Sobre o míster Armando Evangelista, como o descreveria?

-É uma pessoa muito simples e muito direta. Está a ajudar-me muito no meu futebol, acho que já tinha a parte defensiva muito consistente, mas ainda faltava um bocadinho a parte ofensiva, mas, agora, já estou muito melhor. Tem vindo a ajudar-me muito.