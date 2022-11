Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após o empate 1-1 com o Feirense, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Primeiro tempo: "Na primeira parte, entrámos com a postura correta. Perante um bloco muito baixo do Feirense, tivemos a capacidade de criar e estancámos bem as transições com uma boa reação à perda. Tivemos um penálti falhado, uma bola do Quaresma... Os primeiros 45 minutos não deixaram dúvidas quanto à nossa superioridade."

Segundo tempo: "Na segunda parte, já não foi bem assim. Não entrámos com uma postura correta para aquilo que era exigido, perante uma vantagem de um golo e aquilo que sabíamos que ia ser a reação forte do adversário, que, até por ser de um escalão inferior, encara estes jogos de forma motivada."