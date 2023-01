Declarações de João Basso, capitão do Arouca, na antevisão ao encontro com o Arouca, a contar para as meias-finais da Taça da Liga e agendado para as 19h45 de terça-feira.

João Basso, capitão do Arouca, afirmou esta segunda-feira que estar na meia-final da Taça da Liga "significa reconhecimento e trabalho".

"Não foi fácil chegar aqui. Tivemos um jogo onde vencemos com nove e uma reviravolta num campo muito difícil. É um gosto muito especial poder participar deste momento, não só para nós, jogadores, como para a equipa técnica, clube, mas também para toda uma vila que nos apoia. É um momento muito especial", confessou.

O jogador admitiu o favoritismo do Sporting, mas sublinhou que a equipa irá "agarrar-se às probabilidades" que existem para chegar à final, o principal objetivo do grupo.

"Cada jogo tem sua história. Não adianta olhar para aquilo que fizemos contra o Sporting no campeonato ou na sexta-feira. O nosso foco tem que estar em fazer um bom jogo", reforçou, ao revelar que o Arouca estudou bem o adversário, como sempre o faz.

João Basso afirmou que o nervosismo desta partida "envolve muitas coisas".

"Primeiramente, a meia-final em si. Estar numa final four é algo histórico para o clube e envolve a responsabilidade que temos em ser melhores cada dia e em atingir os nossos objetivos. Sem dúvida que será um jogo complicado, de um grau de dificuldade elevado", rematou.

O Arouca defronta esta terça-feira o Sporting, pelas 19h45, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, em jogo a contar para as meias-finais da Taça da Liga.