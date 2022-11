"Não acredito que alguém que esteja atento acreditasse que o Arouca pudesse estar em oitavo"

Declarações de Armando Evangelista, técnico dos arouquenses, no Thinking Football Summit

Interregno: "Temos competição da Taça da Liga, mas sem tanta frequência. Olhando para um grupo de cinco equipas, temos quatro jogos. Esta fase vai ser um desafio para todos os treinadores, até porque é a primeira vez que acontece uma paragem deste género na Liga Bwin, nesta altura da época. Dentro da performance, capacidade física e competitividade que queremos manter para quando começar a Liga Bwin, há um planeamento à volta disso, sabendo que, pelo meio, temos de jogar a Taça da Liga, que queremos valorizá-la. É mais uma competição em que temos a oportunidade de estar inseridos. Temos de olhar para isso como uma preparação para o que vem no resto da época, mas também com o objetivo e a ambição de querer fazer o melhor possível e ganhar todos os jogos. É óbvio que é um bocado de desconhecido, até porque, se olharmos para o panorama de grande parte dos clubes, toda a gente está a dar quatro/cinco dias de descanso aos atletas. Não vamos fugir à regra e também vamos fazer isso, intensificando os trabalhos conforme vamos aproximando do próximo jogo do campeonato. Por isso, é um planeamento normal. Não há paragem, mas uns dias a mais de folga. Aproveitaremos para trabalhar e solidificar aspetos em que achamos que devemos e podemos crescer, relembrando aquilo que de bom temos feito. Será por aí este período."

Rotação: "Não só o Sema Velásquez, mas temos outros jogadores que nos interessa aproximá-los dos minutos de utilização de outros elementos, porque o campeonato é longo, vamos precisar de todos e há atletas que não têm tido tanto tempo de utilização quanto eles e nós gostaríamos. Esta é uma janela de oportunidade também para esses atletas poderem ter utilização e aproximarem-se daqueles que têm tido mais tempo."

Arranque histórico na Liga Bwin: "Agora é fácil estar a dizer e poderia dizer que acreditava nisso. Temos ambição de fazer sempre o melhor, como é óbvio. Agora, também reconheço que ter 19 pontos à 13.ª jornada parece-me que é fantástica que o Arouca representa neste momento nesta Liga Bwin. Não acredito que alguém que esteja atento ou tenha responsabilidade na Liga Bwin acreditasse que o Arouca pudesse estar no oitavo lugar. Isso também é fruto da continuidade que estamos a ter no Arouca, porque estamos com dois anos e meio de trabalho, com problemas bem identificados e capacidade de ao longo destes anos ir melhorando a competitividade em termos de plantel. Acho que estes 19 pontos são reflexo disso mesmo. Estou contente por isso. Se calhar, um bocadinho contra todas as expectativas, mas é o reflexo daquilo que têm sido estes dois anos e meio de trabalho."