Mujica obriga a ida do Arouca ao mercado

Ausência de peso, por lesão, obriga o Arouca a procurar soluções no mercado de janeiro.

O ponta-de-lança Rafa Mujica tem sido uma verdadeira dor de cabeça para Armando Evangelista. O espanhol - que já soma nove golos e uma assistência esta temporada -, sofreu uma lesão muscular no encontro com o Moreirense, em dezembro, a contar para os quartos de final da Taça da Liga, e ainda está longe de voltar às opções. Uma ausência de peso que obriga o Arouca a procurar soluções no mercado.

Para o ataque, o técnico dispõe de Oday Dabbagh, que tem sido o ponta de lança, apesar de até ser mais segundo avançado, e Bruno Marques, que chegou na época passada, sem nunca conseguir agarrar lugar no onze. Estas duas hipótese são escassas numa altura exigente, porque, além do campeonato, o clube está ainda na Taça da Liga.