"Mercado? Queremos sempre mais, mas não é assim tão simples"

Armando Evangelista, treinador do Arouca

Redação com Lusa

Arouca irá deslocar-se ao campo do Chaves, 12.º, às 15h30 de domingo, sob a arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve. Confira a antevisão de Armando Evangelista.

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, pediu este sábado que a equipa esteja em "alerta" para a deslocação ao terreno da "boa equipa" do Chaves, em jogo da 16.ª jornada da I Liga.

O técnico arouquense realçou os 20 pontos já alcançados pela formação flaviense no campeonato, como um sinal do "percurso interessante" que a equipa está a fazer na atual temporada, mas reforçou também a confiança num desfecho da partida positivo para a formação da Serra da Freita.

"Tem de nos pôr alerta, porque é sinal que se está a trabalhar bem, que tem um plantel equilibrado.[...] O Chaves é uma boa equipa, o Vítor Campelos está a fazer um bom trabalho, mas nada nos tira a vontade de querer ganhar o jogo, de querermos ser competitivos e de querermos continuar a somar pontos aos que já temos. Estamos confiantes que podemos fazer um bom resultado", disse, em conferência de imprensa.

Quanto à utilização recente de Sylla na ala do ataque - vinha a jogar predominantemente no centro do terreno na fase inicial da temporada -, Evangelista explicou que Arsénio e o reforço Benji Michel não têm "estado ao nível" desejado, mas acredita que o guineense pode dar "coisas diferentes" à equipa.

"São mais opções que temos, são hipóteses, mas tenho gostado do desempenho do Sylla, que até pode não dar tanta profundidade e largura, mas dá coisas diferentes", concluiu.

Evangelista também abordou a iminente saída de Bukia, que já não foi opção nas últimas duas partidas (frente a Estoril e FC Porto), e garantiu a chegada de mais um jogador no mercado de transferências para colmatar a sua ausência.

"Queremos sempre mais, mas não é assim tão simples. Está em aberto. De certeza que vai chegar mais um extremo, quanto a outras posições, estamos atentos, mas apenas se for para aumentar a competitividade no plantel", afirmou.

Vitinho, Sema Velásquez e Rafa Mújica também não farão parte das contas de Armando Evangelista, uma vez que todos eles ainda se encontram a recuperar de lesão.

O Arouca, sétimo classificado da I Liga, com 22 pontos, irá deslocar-se ao campo do Chaves, 12.º, com 20, às 15h30 de domingo, sob a arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.