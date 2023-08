Mensagem do Arouca após queda europeia: "Embora em Portugal o apoio não tenha sido o desejado..."

Clube arouquense deixou uma mensagem nas redes sociais.

No dia seguinte à eliminação ma Liga Conferência, com a derrota por 3-1 em casa do Brann na segunda mão da terceira pré-eliminatória, o Arouca lamentou a não transmissão do jogo para Portugal, mas realçou o apoio que teve nas bancadas.

"O FC Arouca agradece a todos os que estiveram presentes no jogo do dia de ontem. Embora, em território nacional, o apoio não tenha sido o desejado devido à não transmissão do jogo, realçamos, uma vez mais, o apoio recebido durante os 90 minutos vindo das bancadas", pode ler-se.

"Com o envolvimento da comunidade portuguesa pela Lusofonia Bergen, o FC Arouca ofereceu bilhetes a todos os que quisessem vir apoiar. Foi também sugerido que cada um trouxesse a camisola do seu clube. Assim, nas bancadas estiveram representados, também, clubes das distritais, I Liga, nomeadamente com O Elvas, SC Espinho, Lusitânia de Lourosa, Académica, Vitória SC, Sporting CP, FC Porto, SL Benfica e Seleção Nacional para, principalmente nestes momentos, mostrarmos que somos todos portugueses e Portugal. A Lusofonia Bergen terá, ainda, a partir de hoje, uma porta aberta em Arouca para a presença em encontros futuros", completa o emblema do distrito de Aveiro.