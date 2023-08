Matías Rocha é o substituto de João Basso no Arouca

Central Matías Rocha estará em Arouca para ver o jogo europeu e assinar por quatro anos.

O central Matías Rocha, próximo reforço a anunciar pelo Arouca, estará no Municipal local para assistir ao encontro com os noruegueses do Brann, referente à terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. O jogador uruguaio foi a solução encontrada pelos responsáveis do clube da I Liga portuguesa para render João Basso, transferido recentemente para os brasileiros do Santos, no eixo.

Para conseguir este negócio, o Arouca aproveitou o impasse que se verificava nas negociações entre os argentinos do Unión Santa Fé e o jogador, que chegou a ser apontado pela Imprensa do país como reforço do plantel orientado por Kily González. A transferência acabou por gorar-se e o internacional sub-20 uruguaio viajou ontem para Portugal, onde assinará um contrato de quatro épocas. Com um valor de mercado a rondar os 450 mil euros e uma taça uruguaia no currículo, o ex-jogador do Defensa Sporting, 22 anos, terá a primeira experiência fora do seu país.

Fonte do Arouca contactada por O JOGO afirmou desconhecer a contratação do defesa, de 1,83 metros, envergadura que dificilmente passa despercebida...