Leandro Silva deixa Arouca e ruma a Israel

Médio de 28 anos de saída do Arouca, clube que representava de 2020

Depois da experiência no AEL Limassol, do campeonato de Chipre, entre 2017 e 2019, Leandro Silva prepara-se para voltar a emigrar, agora para Israel.

O médio de 28 anos, refere o jornalista Pedro Sepúlveda, chegou a acordo com o Hapoel Haifa, do principal campeonato israleita. Contactado por O JOGO, o clube arouquense confirmou a saída do médio.

Leandro estava no Arouca desde 2020, tendo participado em 68 jogos, 33 dos quais na época passada, na Liga Bwin. Marcou quatro golos.