João Valido oficializado: "Arouca foi bastante insistente e paciente"

Guarda-redes de 22 anos alinhava no V. Setúbal.

O Arouca oficializou esta quinta-feira a contratação do guarda-redes João Valido, com um contrato válido por três temporadas, informação antecipada por O JOGO em tempo oportuno. O guardião de 22 anos alinhou na passada temporada ao serviço do Vitória de Setúbal, na Liga 3.

"O Arouca demonstrou interesse na minha contração desde muito cedo e, ao longo de todo o processo, mesmo com o aparecimento de alguns pequenos contratempos, foi bastante insistente e paciente, o que fez com que a minha vontade de vir para o Arouca fosse cada vez maior. Estar na Liga 3 e abrirem-me as portas da Liga Bwin claramente foi um dos principais motivos para ter escolhido ser mais um a ajudar por cá", afirmou.

"Para esta temporada quero, principalmente, cumprir com os objetivos a que nos propusemos internamente no clube. Com isso, quero acompanhar com outros objetivos como o de me afirmar como guarda-redes na Liga Bwin", disse ainda João Valido.

O jovem cumpriu praticamente toda a formação no V. Setúbal, com uma curta experiência no Benfica.