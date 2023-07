João Basso revela assédio de clubes: "Eu e o Arouca vamos resolver da melhor maneira"

O defesa-central, de 26 anos, diz que durante as férias recebeu algumas chamadas.

O capitão João Basso, que vai para a quinta temporada com a camisola do Arouca, partilhou que, durante as férias, recebeu algumas chamadas de clubes interessados, deixando no ar a hipótese de uma transferência. "Pela época que fizemos, vamos ser procurados, assediados, mas é bom sinal. Estava de férias e recebia telefonemas e ainda bem que isso acontecia. Agora, é algo entre mim e o clube; vamos resolver isso da melhor maneira possível", atirou o central.

Para a nova temporada, o jogador brasileiro, de 26 anos, pede que não haja "deslumbramento". "Pode-se esperar trabalho e dedicação, aquilo que foram os alicerces das últimas épocas. O facto de termos chegado às competições europeias foi fruto de muito trabalho, sem deslumbramentos. Sabemos as dificuldades que vamos ter, com mais obstáculos, mas estamos preparados para fazer uma temporada tranquila, segura e estável", garantiu João Basso, que abordou, ainda, a participação dos arouquenses na Liga Conferência. "É algo novo para quase todos os jogadores do plantel, mas vai ser uma experiência muito boa para todos nós, para o clube e para a vila. Temos de preparar-nos bem", rematou.