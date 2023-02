João Basso: "Benfica teve três remates enquadrados e fez três golos..."

Declarações de João Basso, jogador do Arouca, após a derrota por 3-0 na receção ao Benfica, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Sabíamos da dificuldade do jogo. É muito nítida a qualidade do Benfica e dos seus jogadores, o fator casa não ia fazer com que o jogo fosse mais fácil. Tentámos controlar a profundidade e os espaços entre linhas. Tiveram três remates enquadrados e fizeram três golos, contra estas equipas não se pode facilitar. São jogadores de muita qualidade, que conseguem desbloquear o jogo com um ou dois toques. Tentámos, mas não conseguimos o resultado que queríamos."

O que falta do campeonato: "Ainda faltam 16 jogos e queremos fazer melhor, mesmo sabendo que a segunda volta costuma ser mais difícil que a primeira."