Janeiro é mês de muitas decisões para a turma arouquense

Bruno Marques fez o golo do Arouca no Estádio do Dragão, estreando-se a marcar na atual edição da Liga Bwin

A equipa às ordens de Armando Evangelista vai disputar jogos para as três competições nacionais.

Na partida frente ao FC Porto, desta quarta-feira, o Arouca somou a segunda derrota consecutiva para a Liga Bwin, depois do desaire caseiro diante do Rio Ave, na 13ª jornada, a 12 de novembro, antes da paragem para a realização do Mundial do Catar.

A formação orientada por Armando Evangelista vinha de três vitórias e dois empates para a Taça da Liga, registo que lhe valeu o passaporte para a final four da competição, na qual, a 24 de janeiro, vai medir forças com o Sporting, detentor do troféu.

O próximo desafio dos lobos da Serra da Freita é a receção ao Estoril, a 7 de janeiro, para o campeonato, seguindo-se uma nova visita ao palco dos dragões, no dia 11, num duelo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, prova que os azuis e brancos conquistaram na última temporada.

Recorde-se que, juntamente com o conjunto liderado por Sérgio Conceição e o Académico de Viseu, comandado por Jorge Costa, da II Liga, a turma arouquense é uma das três equipas que ainda está na disputa pelos três troféus nacionais.