Ismaila Soro chega ao Arouca por empréstimo do Celtic

Médio-defensivo, 24 anos, foi campeão escocês na última época. Arouquenses ficam com opção de compra do passe

Ismaila Soro, médio-defensivo de 24 anos, é reforço do Arouca por empréstimo dos escoceses do Celtic. O clube português fica com opção de compra do passe.

Natural de Yakasse-Me-Ago, na Costa do Marfim, Soro sagrou-se campeão escocês na última temporada, depois de ter chegado a Glasgow no mercado de inverno da época 2019/20. No currículo tem ainda uma Taça da Escócia e uma Taça da Liga.

Ismaila Soro reforça o meio-campo da equipa de Armando Evangelista, podendo atuar nas posições 6 e 8.

Trata-se do oitavo reforço do Arouca, depois das chegadas de Ignacio de Arruabarrena, Rafa Mújica, Morlaye Sylla, Jerome Opoku, Tiago Esgaio, João Valido e Bogdan Milovanov.