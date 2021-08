Internacional pela Palestina apresentado em Arouca e não esqueceu Ronaldo

Odday Dabbagh reforça ataque do Arouca até 2023.

O Arouca confirmou este sábado a contratação do avançado palestiniano Odday Dabbagh até 2023, vencedor da Liga do Kuwait ao serviço do Al-Arabi na última temporada e sexto reforço dos arouquenses no regresso à Liga Bwin.

"Venho para uma Liga muito forte e competitiva, uma das cinco ou seis melhores do mundo, que cria boas oportunidades para o futuro de qualquer jogador. O Arouca vai dar-me a oportunidade de jogar na Europa, junto de alguns dos melhores jogadores e clubes. Sei que é um clube à minha imagem, que dá tudo do princípio ao fim e que nunca atira a toalha ao chão", indicou o avançado em declarações às redes sociais do clube.

Esta vai ser a primeira experiência europeia do internacional palestiniano de 22 anos, cuja mudança para Arouca recebeu a bênção do treinador do Al-Arabi, Ante Mise, antigo treinador adjunto da seleção croata, em declarações ao jornal saudita Arab News, no dia 15 de julho.

"A Liga portuguesa é um bom passo para ele, mas acredito que pode jogar em clubes maiores. É um bom rapaz. A capacidade técnica, habilidade, velocidade e como percebe o futebol são inacreditáveis. Sou treinador há cerca de 15 anos e é o melhor avançado que já tive. Já treinei o Hadjuk Split [equipa croata], tive vários grandes jogadores comigo, mas ele é o melhor avançado", afirmou o técnico que orientou futebolistas como Mario Mandzukic e Nikola Kalinic.

Ao serviço da seleção da Palestina, o atacante, que também pode atuar como extremo esquerdo, apontou oito tentos em 22 jogos, e, na temporada passada, foi o melhor marcador do campeonato do Kuwait ao serviço do Al-Arabi, tendo conquistado o título de campeão que fugia ao clube há quase 20 anos.

"Quero deixar a minha marca num país que é mundialmente reconhecido pelo futebol. É português o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Todos reconhecem dificuldades ao defrontar a seleção portuguesa. Venceram o Campeonato da Europa de 2016 graças ao talento de jogadores e treinadores que este país cria", considerou o atleta palestiniano.

Odday Dabbagh torna-se assim no sexto reforço para a formação de Armando Evangelista após as chegadas de Eugeni, Leandro Silva, Or Dasa, Antony e Tiago Araújo.

Depois de três jogos oficiais sem marcar, o Arouca venceu o Famalicão por 2-1, na sexta-feira, e conquistou os primeiros pontos no campeonato, ocupando provisoriamente o 13.º lugar da tabela.